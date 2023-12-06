Финляндия готовится открыть пограничные пункты с Россией в полночь 14 декабря. Демонтаж займет всего несколько часов, заявил Yle заместитель командующего погранслужбы юго-восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.

Все ограждения убирать сразу не планируется, так как в будущем они могут потребоваться вновь. К тому же, погранслужба готова в случае необходимости продлить ограничения на восточной границе с Россией.

Финские власти 18 ноября закрыли четыре КПП на сухопутной границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск и Ниирала – Вяртсиля. С 24 ноября закрыли Куусамо – Суоперя, Вартиус – Люття и Салла – Салла.

Решение о почти полном закрытии границы с Россией правительство объяснило наплывом просящих убежище мигрантов, которые пользуются РФ как транзитной страной.

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