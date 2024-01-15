Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Финляндия планирует запретить россиянам любые сделки с недвижимостью

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Финляндия планирует запретить россиянам любые сделки с недвижимостью. Соответствующие меры могут быть приняты уже весной. Также местные власти проведут расследование по уже заключенным сделкам.

Финляндия планирует запретить россиянам любые сделки с недвижимостью

Власти Финляндии планируют запретить россиянам любые сделки с недвижимостью. Об этом рассказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

По словам чиновника, на данный момент ищутся законные основания для введения запрета. Для этого не потребуется вносить изменения в законодательство, добавил он.

«Определенные решение могут быть приняты уже весной», – отметил Хяккянен.

Кроме того, финские власти проведут расследование по уже заключенным россиянами сделкам с недвижимостью. 

В рамках двенадцатого пакета санкций Евросоюза в отношении России власти Финляндии получили право конфисковать имущество, принадлежащее находящимся под санкциями гражданам РФ, подчеркнул министр обороны Финляндии.

Фото на обложке: Ilari Nackel / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Релокация в Финляндию: как российскому стартапу открыть компанию в Скандинавии и продавать по всему миру
  2. 2 Чему российским стартапам стоит поучиться у финских коллег? Впечатления редактора Rusbase от фестиваля *ship
  3. 3 «Финнам нужен просто хороший продукт и четкое предложение». Что мы поняли, запустив стартап в Хельсинки
  4. 4 Какие проекты ждут в Финляндии на фестивале *ship?
  5. 5 Как начать бизнес в ОАЭ в 2024 году: этапы открытия и перспективные ниши
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2024

FiiRE

15 января 2024

Знай наших

17 января 2024

Industry 4.0 Startup Battle

18 января 2024

eWorks

19 января 2024

Vietnam Expo 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ