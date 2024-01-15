Финляндия планирует запретить россиянам любые сделки с недвижимостью. Соответствующие меры могут быть приняты уже весной. Также местные власти проведут расследование по уже заключенным сделкам.

Власти Финляндии планируют запретить россиянам любые сделки с недвижимостью. Об этом рассказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

По словам чиновника, на данный момент ищутся законные основания для введения запрета. Для этого не потребуется вносить изменения в законодательство, добавил он.

«Определенные решение могут быть приняты уже весной», – отметил Хяккянен.

Кроме того, финские власти проведут расследование по уже заключенным россиянами сделкам с недвижимостью.

В рамках двенадцатого пакета санкций Евросоюза в отношении России власти Финляндии получили право конфисковать имущество, принадлежащее находящимся под санкциями гражданам РФ, подчеркнул министр обороны Финляндии.

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