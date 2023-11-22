Финляндия оставит открытым только один КПП на границе с Россией

Финляндия оставит открытым только один КПП на границе с Россией – самый северный, в Мурманской области. Люди смогут пересекать его в обе стороны. Четыре КПП Финляндия закрыла несколько дней назад, еще три будут закрыты с 24 ноября.

Правительство Финляндии сообщило о закрытии с 24 ноября еще трех КПП на границе с Россией. Открытым останется только пункт Райя-Йоосеппи — Лотта, который располагается в Мурманской области, говорится в сообщении правительства.

18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на сухопутной границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск и Ниирала – Вяртсиля.

С 24 ноября будут закрыты пункты Куусамо – Суоперя, Вартиус – Люття и Салла – Салла. Ограничение будет действовать до 23 декабря.

Власти Финляндии объяснили решение о почти полном закрытии границы с Россией наплывом просящих убежище мигрантов, которые пользуются Россией как транзитной страной.

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