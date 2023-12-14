Финляндия планирует снова закрыть все КПП на границей с Россией

Финляндия планирует снова закрыть все КПП на границе с Россией. Решение об этом может быть принято уже сегодня. Два КПП – в Ленобласти и Карелии – открыли в ночь на 14 декабря, и через них вновь начался наплыв мигрантов.
Финляндия планирует снова закрыть два КПП на границей с Россией, которые открыла в ночь на 14 декабря. Решение о закрытии пунктов может быть принято уже сегодня, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
Решение о закрытии КПП может быть принято из-за наплыва мигрантов, который начался сразу после открытия пунктов, отмечает издание.
Финляндия открыла два КПП в Ленобласти и Карелии в ночь на 14 декабря. Остальные пункты пропуска между Россией и Финляндией остаются закрытыми.
Фото на обложке: Nau Nau /
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