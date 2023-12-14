Финляндия планирует снова закрыть все КПП на границе с Россией. Решение об этом может быть принято уже сегодня. Два КПП – в Ленобласти и Карелии – открыли в ночь на 14 декабря, и через них вновь начался наплыв мигрантов.

Финляндия планирует снова закрыть все КПП на границей с Россией