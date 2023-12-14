Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Финляндия планирует снова закрыть все КПП на границей с Россией

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Финляндия планирует снова закрыть все КПП на границе с Россией. Решение об этом может быть принято уже сегодня. Два КПП – в Ленобласти и Карелии – открыли в ночь на 14 декабря, и через них вновь начался наплыв мигрантов.

Финляндия планирует снова закрыть все КПП на границей с Россией

Финляндия планирует снова закрыть два КПП на границей с Россией, которые открыла в ночь на 14 декабря. Решение о закрытии пунктов может быть принято уже сегодня, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Решение о закрытии КПП может быть принято из-за наплыва мигрантов, который начался сразу после открытия пунктов, отмечает издание. 

Финляндия открыла два КПП в Ленобласти и Карелии в ночь на 14 декабря. Остальные пункты пропуска между Россией и Финляндией остаются закрытыми.

Фото на обложке: Nau Nau / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Финляндия с 14 декабря откроет два КПП на границе с Россией
  2. 2 Релокация в Финляндию: как российскому стартапу открыть компанию в Скандинавии и продавать по всему миру
  3. 3 Чему российским стартапам стоит поучиться у финских коллег? Впечатления редактора Rusbase от фестиваля *ship
  4. 4 «Финнам нужен просто хороший продукт и четкое предложение». Что мы поняли, запустив стартап в Хельсинки
  5. 5 Какие проекты ждут в Финляндии на фестивале *ship?
PropTech Map
19 крупнейших ИТ-компаний, продуктами которых пользуются покупатели недвижимости и жители
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

14 декабря 2023

Стартап-бюро Контура

15 декабря 2023

DevRel Hack 2.0

15 декабря 2023

Технологии добра

Все ВОЗМОЖНОСТИ