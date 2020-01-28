Finn Flare выпустила коллекцию одежды из переработанного пластика

Финская компания Finn Flare выпустила коллекцию одежды из переработанного термопластика (RPET). Об этом Rusbase рассказали в компании.

По сравнению с традиционным полиамидом при производстве RPET сокращаются расходы энергии и выбросы углекислого газа, отметили в Finn Flare.

В качестве утеплителя в одежде использован биопух Sorona DuPont, который разработали китайский производитель синтетических материалов Haixing Material Technology и американская химическая компания DuPont.

Sorona DuPont производится из специального полимера, который получают из растительного сырья. По своим свойствам он не отличается от натурального гусиного пуха, утверждают в Finn Flare.

В ближайших планах Finn Flare — увеличение коллекции из переработанных материалов и биосырья до 30% в общем ассортименте бренда, а также сокращение использования натурального меха.

Фото: Finn Flare

Фото: Finn Flare

Фотона обложке: Morumotto / Shutterstock