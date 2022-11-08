Голландский Finom купил британский стартап Kapaga основателя Finadvant Кати Дорофеевой

Голландский поставщик банковских услуг Finom купил британский стартап Kapaga основательницы необанка Finadvant Екатерины Дорофеевой. Сумма сделки составила более 10 млн фунтов стерлингов.
Сделка, сумма которой не раскрывается, но которая может составить более 10 млн фунтов стерлингов, объединит два сервиса банковских и платежных услуг для малого и среднего бизнеса, пишет AltFi.
Finom основан в 2019 году в Нидерландах. На данный момент сервис работает также во Франции, Италии, Германии и предлагает субъектам малого и среднего бизнеса банковские услуги. По данным Crunchbase, компания привлекла 16,8 млн евро в двух инвестиционных раундах в 2020 году.
Kapaga, как указано на сайте стартапа, является торговой маркой необанка Finadvant, основателем которого является Екатерина Дорофеева и Леонид Пружанский. Платформа предназначена для предприятий малого и среднего бизнеса, торгующих на международном уровне.
По собственным данным, ежегодный доход Kapaga превышает 1 млн фунтов стерлингов. Клиентами стартапа являются более 200 британских предприятий. По данным Crunchbase, Kapaga привлек 1,6 млн фунтов стерлингов в двух раундах финансирования в 2020 и 2022 годах.
Фото на обложке: Kapaga
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