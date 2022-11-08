Голландский Finom купил британский стартап Kapaga основателя Finadvant Кати Дорофеевой

Сделка, сумма которой не раскрывается, но которая может составить более 10 млн фунтов стерлингов, объединит два сервиса банковских и платежных услуг для малого и среднего бизнеса, пишет AltFi.

Finom основан в 2019 году в Нидерландах. На данный момент сервис работает также во Франции, Италии, Германии и предлагает субъектам малого и среднего бизнеса банковские услуги. По данным Crunchbase, компания привлекла 16,8 млн евро в двух инвестиционных раундах в 2020 году.

Kapaga, как указано на сайте стартапа, является торговой маркой необанка Finadvant, основателем которого является Екатерина Дорофеева и Леонид Пружанский. Платформа предназначена для предприятий малого и среднего бизнеса, торгующих на международном уровне.

По собственным данным, ежегодный доход Kapaga превышает 1 млн фунтов стерлингов. Клиентами стартапа являются более 200 британских предприятий. По данным Crunchbase, Kapaga привлек 1,6 млн фунтов стерлингов в двух раундах финансирования в 2020 и 2022 годах.

Фото на обложке: Kapaga