FinSight Ventures Алексея Горбунова и другие инвестировали $3,5 млн в InsurTech-компанию Bimaplan

Полнофункциональная платформа Bimaplan для встроенного страхования закрыла seed-раунд на $3,5 млн. Среди инвесторов — FinSight Ventures , Orios Venture Partners, 2am VC. Это следует из данных Crunchbase, обратил внимание корреспондент RB.RU.

Bimaplan основал в Мумбаи Викул Гоял. Платформа помогает компаниям распространять страховые продукты среди своих клиентов. В Индии не высокий уровень проникновения страхования, а жители с низким и средним уровнем дохода не обслуживаются классическими дистрибьюторами.

За два года существования Bimaplan успел получить $6,5 млн. Привлеченные средства в последнем раунде стартап намерен потратить на расширение своей платформы, запуск новых продуктов и направлений для удовлетворения потребностей пользователей.

Фото на обложке: Bimaplan / Shutterstock