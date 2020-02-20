Общий объем мировых инвестиций в финтех-стартапы в 2019 году составил $34,5 млрд, всего за год было заключено 1913 сделок. Об этом говорится в отчете CB Insights о трендах на рынке финтеха.

Эксперты называли тренды на рынке финтех-стартапов в 2019 году