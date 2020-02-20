Новости
Эксперты называли тренды на рынке финтех-стартапов в 2019 году
Новости
Наталья Бархатова
Общий объем мировых инвестиций в финтех-стартапы в 2019 году составил $34,5 млрд, всего за год было заключено 1913 сделок. Об этом говорится в отчете CB Insights о трендах на рынке финтеха.
Эксперты называли тренды на рынке финтех-стартапов в 2019 годуНаталья Бархатова
- Объем инвестиций в финтех сократился на 15% по сравнению с 2018 годом. Однако эксперты считают результаты 2018 года раздутыми из-за сделки, в ходе которой Ant Financial, дочерняя компания Alibaba, привлекла $14 млрд.
- Если не учитывать сделку Ant Financial, 2019 год стал рекордным для финтех-стртапов по объему полученного финансирования.
- В США, Европе и Азии сократилось число сделок на ранних стадиях (посевной раунд и раунд А) и выросло число сделок на стадии раунда В и выше. Это говорит о том, что на рынке появляется все больше зрелых стартапов.
- Почти половина от всего объема инвестиций — $ 17,2 млрд — в финтех пришлась на 83 мегасделки с чеком от $100 млн. Эти сделки совершали зрелые стартапы, которые предпочли частное финансирование выходу на биржу.
- Объем инвестиций в финтех рос на всех рынках, кроме азиатского. Там общая сумма сделок составила $7 млрд против $23 млрд в 2018 году (либо $9 млрд, если вычесть сделку Ant Financial).
- Всего в мире есть 67 финтех-единорогов с общей оценкой $244,6 млрд. Из них в 2019 году единорогами стали 24 компании, в том числе восемь — в четвертом квартале: Next Insurance, Ebanx, Riskified, Rapyd, Wefox Group, Ripple, Bright Health и Figure. Еще три стартапа — HighRadius, Pine Labs и Flywire — стали единорогами уже в 2020 году.
Фото: NicoElNino / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter