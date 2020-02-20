Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Эксперты называли тренды на рынке финтех-стартапов в 2019 году

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Общий объем мировых инвестиций в финтех-стартапы в 2019 году составил $34,5 млрд, всего за год было заключено 1913 сделок. Об этом говорится в отчете CB Insights о трендах на рынке финтеха.

Эксперты называли тренды на рынке финтех-стартапов в 2019 году
  • Объем инвестиций в финтех сократился на 15% по сравнению с 2018 годом. Однако эксперты считают результаты 2018 года раздутыми из-за сделки, в ходе которой Ant Financial, дочерняя компания Alibaba, привлекла $14 млрд.
  • Если не учитывать сделку Ant Financial, 2019 год стал рекордным для финтех-стртапов по объему полученного финансирования.
  • В США, Европе и Азии сократилось число сделок на ранних стадиях (посевной раунд и раунд А) и выросло число сделок на стадии раунда В и выше. Это говорит о том, что на рынке появляется все больше зрелых стартапов.
  • Почти половина от всего объема инвестиций — $ 17,2 млрд — в финтех пришлась на 83 мегасделки с чеком от $100 млн. Эти сделки совершали зрелые стартапы, которые предпочли частное финансирование выходу на биржу. 
  • Объем инвестиций в финтех рос на всех рынках, кроме азиатского. Там общая сумма сделок составила $7 млрд против $23 млрд в 2018 году (либо $9 млрд, если вычесть сделку Ant Financial).
  • Всего в мире есть 67 финтех-единорогов с общей оценкой $244,6 млрд. Из них в 2019 году единорогами стали 24 компании, в том числе восемь — в четвертом квартале: Next Insurance, Ebanx, Riskified, Rapyd, Wefox Group, Ripple, Bright Health и Figure. Еще три стартапа — HighRadius, Pine Labs и Flywire — стали единорогами уже в 2020 году. 

Фото: NicoElNino / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 февраля 2020

Стартап-марафон IRON ROAD SHOW в Казани

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 февраля 2020

Стартап-марафон IRON ROAD SHOW в Казани

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

21 — 22 февраля 2020

Оценка компании и привлечение финансирования, unit-экономика

21 — 24 февраля 2020

Sochi Invest Weekend

24 февраля — 6 июня 2020

Digital Branding. Best Cases Learning

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ