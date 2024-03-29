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Российский fintech-рынок в 2023 году нарастил суммарную выручку на 20% — исследование

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В 2023 году 100 крупнейших российских fintech-компаний получили суммарную выручку в 223,8 млрд рублей, что почти на 20% больше результатов 2022 года. Только за IV квартал этот сегмент вырос на 5,6% год к году. Такие данные отражены в обзоре рынка компании Smart Ranking (есть у RB.RU).

Российский fintech-рынок в 2023 году нарастил суммарную выручку на 20% — исследование
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Как показало исследование, несмотря на санкционное давление, жесткие условия повышенной ключевой ставки и внутренние регуляторные ограничения, российский fintech демонстрирует гибкость и адаптивность.

Лидеры fintech-рынка по итогам 2023 года

  1. Лидером в 2023 году стал сервис Qiwi с выручкой в 27,4 млрд рублей. Сервис оказался на первом месте, несмотря на сокращение выручки на 8,9% год к году;
  2. Вторую позицию занял платежный сервис Сбербанка «ЮMoney» с годовой выручкой 19,8 млрд рублей (+5,7% год к году);
  3. Третье место по выручке — у разработчика онлайн-касс и платежных решений «Эвотор». По итогам 2023 года выручка компании составила 13,4 млрд рублей, это на 95% выше результата 2022 года. Разработчик занимался внедрением СБП, интеграцией ПО с кассами других производителей.

 Fintech-проекты с самой высокой динамикой роста

  1. Самой быстрорастущей fintech-компанией 2023 года стала SaaS-платформа TYMY. За год ее выручка выросла на 180%;
  2. На втором месте по темпам роста — финансовый маркетплейс «Сравни.ру». Компания нарастила выручку год к году на 133%. Основной скачок показателя пришелся на II-III кварталы;
  3. Третью позицию, как и в предыдущей категории, занял «Эвотор» (+95% к выручке). Во II-III квартале в компании зафиксировали скачок спроса на подключение касс. Количество транзакций по СБП на «Эвоторах» выросло в 10 раз в период с июня по сентябрь.

Несмотря на позитивную динамику многих компаний, в целом в 2023 году рынок fintech продолжил испытывать давление ряда негативных факторов. Главными вызовами, по данным Smart Ranking, стали рост ключевой ставки, усиление мер регулирования отрасли, дефицит на рынке IT-специалистов, самоограничения иностранных партнеров, обусловленные санкциями, а также монополизация fintech-сектора госкомпаниями и общая неготовность к инновациям.

Основные тренды 2023 года

Вопреки изоляции российского рынка, спровоцированной началом вооруженного конфликта, отечественный fintech развивается в соответствии с глобальными трендами, выяснили в Smart Ranking. В 2023 году в сфере активно внедряли ИИ-технологии, использовали цифровые валюты, развивали мгновенные переводы и оплату по биометрии. Также отмечен фокус на B2B и regtech-продуктах.

По оценке директора по информационным технологиям АО «Свой Банк» Александра Мезенцева, в текущем году российский fintech-рынок продолжит динамично развиваться. В качестве ключевых драйверов роста эксперт называет масштабирование технологий искусственного интеллекта и фокус на big data.

Крупные игроки рынка полагают, что в текущем году продолжит расти спрос на low-code и no-code платформы, а цифровой рубль выйдет на новый этап развития. Постоянно появляются новые бизнес-модели и повышается спрос на regtech. Все больше банков переходит на inhouse-разработку, а технологии искусственного интеллекта помогают генерировать выручку.

Фото на обложке: Wright Studio / Shutterstock

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