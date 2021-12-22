На Fintech Christmas 2021 директора по инновациям банков подведут итоги года

24 декабря в Центре цифрового лидерства SAP (Москва) пройдет онлайн-конференция Fintech Christmas 2021. На ней директора по инновациям и цифровизации банков расскажут о своих достижениях в уходящем году, а также обсудят такие темы, как ESG, R&D-лаборатории, NFT и цифровые валюты.
В программе:
- итоги года и результаты работы по внедрению инноваций;
- планы на 2022 год;
- концепция R&D-лабораторий инноваций и формирование рабочей группы;
- поиск практической ценности в популярных темах: ESG для банков, NFT, CBDC (цифровой рубль);
- программы SAP для работы с инновациями.
Также на конференции пройдет питч-сессия лучших стартапов в сферах финтех, цифрового маркетинга, e-commerce и HR, которые были отобраны для пилотирования в банках.
Более подробная информация и регистрация на — сайте. Организаторы: SAP СНГ, Банк Уралсиб, ассоциация «Финтех Старт».
Фото на обложке: Matej Kastelic /
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