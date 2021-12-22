24 декабря в Центре цифрового лидерства SAP (Москва) пройдет онлайн-конференция Fintech Christmas 2021. На ней директора по инновациям и цифровизации банков расскажут о своих достижениях в уходящем году, а также обсудят такие темы, как ESG, R&D-лаборатории, NFT и цифровые валюты.

На Fintech Christmas 2021 директора по инновациям банков подведут итоги года