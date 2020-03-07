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В Амстердаме состоится международная финтех-конференция

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 16 по 18 июня в Амстердаме пройдет конференция Money 20/20, посвященная новым технологиям в сфере финансов. В рамках мероприятия пройдут выставки и выступления спикеров, а участники смогут пообщаться с представителями индустрии.

В Амстердаме состоится международная финтех-конференция

Всего на конференции будет восемь тематических секций, посвященных проблемам финансового рынка:

  • куда нужно смотреть, чтобы не упустить тренды;
  • как найти свое место на рынке;
  • как построить устойчивую бизнес-модель;
  • почему инфраструктура может стать конкурентным преимуществом;
  • что нужно делать, чтобы успешно масштабироваться;
  • как пережить изменения в законодательстве;
  • что делать с недоверием клиентов;
  • какие макроэкономические проблемы предстоит преодолеть.

В списке спикеров — представители банков, фондов, финтех-компаний и государственных структур. На сцене выступят эксперты из венчурного фонда Atomico, кредитной организации Marcus от Goldman Sachs, платформы для онлайн-шопинга Farfetch, сервисов Netflix и Airbnb, министр финансов Литвы и многие другие.

Узнать полный список спикеров, подробности программы и купить билет можно на сайте конференции. Для читателей Rusbase действует скидка в 200 евро по промокоду MP20RUB.

Фото на обложке: Product School/Unsplash

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