В Амстердаме состоится международная финтех-конференция
С 16 по 18 июня в Амстердаме пройдет конференция Money 20/20, посвященная новым технологиям в сфере финансов. В рамках мероприятия пройдут выставки и выступления спикеров, а участники смогут пообщаться с представителями индустрии.
Всего на конференции будет восемь тематических секций, посвященных проблемам финансового рынка:
- куда нужно смотреть, чтобы не упустить тренды;
- как найти свое место на рынке;
- как построить устойчивую бизнес-модель;
- почему инфраструктура может стать конкурентным преимуществом;
- что нужно делать, чтобы успешно масштабироваться;
- как пережить изменения в законодательстве;
- что делать с недоверием клиентов;
- какие макроэкономические проблемы предстоит преодолеть.
В списке спикеров — представители банков, фондов, финтех-компаний и государственных структур. На сцене выступят эксперты из венчурного фонда Atomico, кредитной организации Marcus от Goldman Sachs, платформы для онлайн-шопинга Farfetch, сервисов Netflix и Airbnb, министр финансов Литвы и многие другие.
Узнать полный список спикеров, подробности программы и купить билет можно на сайте конференции. Для читателей Rusbase действует скидка в 200 евро по промокоду MP20RUB.
Фото на обложке: Product School/Unsplash
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