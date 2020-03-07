В Амстердаме состоится международная финтех-конференция

С 16 по 18 июня в Амстердаме пройдет конференция Money 20/20, посвященная новым технологиям в сфере финансов. В рамках мероприятия пройдут выставки и выступления спикеров, а участники смогут пообщаться с представителями индустрии.

Всего на конференции будет восемь тематических секций, посвященных проблемам финансового рынка:



куда нужно смотреть, чтобы не упустить тренды;

как найти свое место на рынке;

как построить устойчивую бизнес-модель;

почему инфраструктура может стать конкурентным преимуществом;

что нужно делать, чтобы успешно масштабироваться;

как пережить изменения в законодательстве;

что делать с недоверием клиентов;

какие макроэкономические проблемы предстоит преодолеть.

В списке спикеров — представители банков, фондов, финтех-компаний и государственных структур. На сцене выступят эксперты из венчурного фонда Atomico, кредитной организации Marcus от Goldman Sachs, платформы для онлайн-шопинга Farfetch, сервисов Netflix и Airbnb, министр финансов Литвы и многие другие.

Узнать полный список спикеров, подробности программы и купить билет можно на сайте конференции. Для читателей Rusbase действует скидка в 200 евро по промокоду MP20RUB.

Фото на обложке: Product School/Unsplash