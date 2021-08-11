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Мировые финтех-стартапы привлекли $98 млрд за полгода

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мировые финтех-стартапы привлекли $98 млрд за полгода. Почти половина этой суммы инвестирована в компании из США. Лидером роста среди стран по объему привлекаемых средств стала Великобритания – инвестиции в британские стартапы выросли кратно.

Мировые финтех-стартапы привлекли $98 млрд за полгода

Отчет об объемах привлеченных финтех-стартапами мира средств опубликовала нидерландская аудиторская компания KPMG.

За первые 6 месяцев 2021 года было совершено ~2500 сделок с финтех-стартапами на общую сумму инвестиций в $98 млрд, в то время как за весь 2020 год эта сумма составила $121,5 млрд.

Почти половина из привлеченных финтех-стартапами в 2021 году средств пришлись на компании из США – $42,1 млрд. Лидером роста среди стран по объему стала Великобритания. В сравнении прошлого и текущего годов «полугодие к полугодию» сумма выросла в четыре раза – с $6 млрд до $24,5 млрд. 

Авторы исследования – нидерландская компания KPMG, входящая в «большую четверку» аудиторских компаний мира вместе с Deloitte, Ernst & Young и PwC.

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Фото: Shutterstock.com

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