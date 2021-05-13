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Первое в мире летающее такси заработает в Великобритании в этом году

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Британская компания Urban Air Ports объявила о запуске проекта авиатакси. Первый в мире хаб летающего такси появится в городе Ковентри, пишет Bloomberg.

Первое в мире летающее такси заработает в Великобритании в этом году

Первые демонстрационные полеты планируется провести через несколько месяцев, заявил руководитель проекта и основатель Urban Air Ports Рики Сандху. Сам проект собираются запустить в конце 2021 года.

Для полетов будет использована система Altitude Angel, которая позволит операторам такси и другим пользователям воздушного пространства безопасно делить его.

Проект Urban Air Ports ранее поддержало правительство Великобритании, выделив на его развитие $1,7 млн.

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Фото на обложке: Bloomberg

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