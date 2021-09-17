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Один день в космосе: Члены гражданской миссии Inspiration4 опубликовали первые фотографии

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Экипаж первой гражданской миссии Inspiration4 опубликовал первые фотографии своего первого дня в космосе.

Один день в космосе: Члены гражданской миссии Inspiration4 опубликовали первые фотографии

С момента запуска они совершили более 15 оборотов вокруг Земли, говорится в сообщении миссии.

Американская компания Илона Маска SpaceX 16 сентября успешно запустила на орбиту корабль Crew Dragon Resilience. Это первый в истории космический полет только гражданских лиц: на борту нет ни одного профессионального астронавта.

Корабль пробудет еще два дня на низкой околоземной орбите высотой до 575 км, после чего приводнится в Атлантическом океане. Полетом корабля управляют с Земли.

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Фото: Inspiration4

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