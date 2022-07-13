Вселенная глазами «Джеймса Уэбба»: NASA опубликовала первые снимки космоса c телескопа

NASA 12 июля опубликовало первые цветные снимки, сделанные космическим телескопом «Джеймс Уэбб». На них — появление и исчезновение звезд и галактик, черные дыры и огромные облака космической пыли.
Космический телескоп был запущен в 2021 году, на подготовку проекта ушло 25 лет и $10 млрд. Первым пяти снимкам «Джеймса Уэбба» NASA дало красочные названия и поделилось деталями работы телескопа.
Carina Nebula (Звездообразование)
Это изображение большого газового пузыря эмиссионной туманности NGC 3324 в созвездии Киля, в котором происходит интенсивное звездообразование. Фотографию назвали «Космические скалы».
Самые высокие «пики» на снимке имеют высоту около семи световых лет. Сама туманность NGC 3324 удалена от Земли на расстояние примерно в 7600 световых лет, ее можно наблюдать в Южном полушарии в созвездии Киля.
Stephan’s Quintet (Эволюция черных дыр)
Квинтет Стефана — это группа из пяти визуально близко расположенных галактик в созвездии Пегаса. Ее открыли в 1877 году. Снимок содержит свыше 150 млн пикселей и сшит из примерно 1000 файлов.
На самом деле лишь четыре галактики находятся близко друг к другу и взаимосвязаны. Последняя находится на переднем плане по сравнению с четырьмя другими. Расстояние от четырех галактик до Земли — примерно 290 млн световых лет, а пятая находится на расстоянии 40 млн световых лет.
Самая верхняя галактика — NGC 7319 — содержит активное галактическое ядро, сверхмассивную черную дыру, масса которой в 24 млн раз превышает массу Солнца. Она активно втягивает материю и излучает световую энергию, эквивалентную 40 миллиардам Солнц.
Southern Ring Nebula (Туманность «Южного кольца»)
Две камеры на борту «Джеймса Уэбба» сняли «Южное кольцо» — планетарная туманность NGC 3132. «Кольцо» находится почти в 2,5 тыс. световых годах от Земли.
Облака газа и пыли выброшены умирающей звездой. Их на протяжении тысячелетий испускала более тусклая звезда. Благодаря инфракрасным сенсорам «Уэбба» снимки впервые показали, что звезда покрыта пылью.
WASP-96 b (Паровая атмосфера экзопланеты)
WASP-96 b — одна из экзопланет в Млечном Пути. Она находится в 1150 световых годах от Земли в южном созвездии Феникса. Аналогов этой планеты нет в Солнечной системе.
Телеском заснял следы воды и присутствие облаков и дымки в атмосфере горчей газовой планеты-гиганта, которая вращается вокруг далекой звезды, похожей на Солнце.
SMACS 0723 (Самое глубокое и инфракрасное изображение Вселенной)
Фотографию Вселенной 11 июля обнародовал президент США Джо Байден. На сегодняшний день это самое глубокое и четкое изображение. Чтобы сделать снимок, телескопу пришлось собирать свет далеких галактик на волнах разной длины в течение 12,5 часов. В агентстве также подчеркнули, что изображение запечетлело лишь кусочек размером с песчинку огромной галактики.
Фото: NASA, ESA, CSA и STScI
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