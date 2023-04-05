Первые в мире беспилотные автобусы запустят в Шотландии

Первой в мире страной, которая запустит коммерческие перевозки по длинному маршруту на беспилотных автобусах, станет Шотландия. С 15 мая пять таких автобусов будут перевозить пассажиров между Файфом и Эдинбургом.

О запуске первых в мире беспилотных коммерческих перевозок на длинных маршрутах объявила шотландская компания Stagecoach. Пять таких автобусов выйдут на линию 15 мая.

Протяженность маршрута составит 22 км. Пассажиров будут перевозить между Файфом (район Шотландии) и Эдинбургом. Автобусы будут пересекать мост Форт-Роуд и двигаться со скоростью до 80 км/ч. Ожидается, что пассажиропоток на линии составит до 10 тыс. человек в неделю.

«Мы гордимся тем, что находимся в авангарде транспортных инноваций с этим проектом, который знаменует собой важную веху для общественного транспорта», – отметила управляющий директор Stagecoach в Великобритании Карла Стоктон-Джонс.

Запуск полноценных коммерческих рейсов на беспилотных автобусах планируют провести в 2025 году в норвежском Осло, швейцарской Женеве, немецком Кронахе.

Фото на обложке: Warsaw_By_Drone / Shutterstock