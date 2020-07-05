Финалистами первой программы Microsoft для российских стартапов стали 18 проектов
Обучение длилось 12 недель и проходило в онлайн-режиме на платформе Microsoft Teams. За это время более 90 экспертов со всего мира провели обучающие сессии, лекции и мастер-классы. Особое внимание было уделено помощи стартапам в запуске проектов на международных рынках.
По итогам программы участники смогли договориться о пилотных проектах, установить контакты с международными заказчиками, а также начать переговоры с инвестиционными фондами и получить гранты. Работа со стартапами-финалистами будет продолжена, обещают организаторы Global Pilots.
«Российские проекты традиционно показывают очень высокий уровень инноваций и технологической экспертизы. Наша главная цель совместно с другими организаторами Global Pilots — предоставить им необходимую поддержку и технологии, чтобы развиваться и быть конкурентоспособными», — комментирует Кристина Тихонова, президент Microsoft в России.
Финалистами стали:
VCV — HR-сервис на основе искусственного интеллекта;
Dasha.AI — голосовой чат-бот, который может звонить клиентам, предлагать товары, отправлять e-mail и общаться в чате;
Simformer — платформа для обучения при помощи бизнес-симуляций;
Navigine — платформа, позволяющая анализировать перемещения посетителей, персонала, транспортных средств на предприятиях;
CraftTalk — омниканальный контакт-центр, использующий командную работу искусственного интеллекта и операторов;
Verme — платформа для планирования рабочего времени персонала;
Kinosk — онлайн-сервис для поиска, аренды, продажи или покупки коммерческого транспорта;
BrainSoft — экосистема персональных маркетинговых коммуникаций в торговых центрах с применением искусственного интеллекта и машинного обучения;
Skyeer — облачная платформа для контроля и управления объектами промышленного, инфраструктурного, дорожного строительства и горной добычи;
Addreality — платформа, которая с помощью компьютерного зрения и машинного интеллекта доставляет целевой аудитории персонализированные аудио- и видеосообщения через экраны, видеостены, киоски и аудиорекламу;
IREG — онлайн-сервис регистрации авторского права для компаний и индивидуальных пользователей;
Fabrique.AI — система потоковой обработки данных в приложениях, требующих принятия решений в реальном времени;
NVI solutions — программный комплекс CYCLOPS анализирует видеопоток, на котором отображен рабочий день сотрудника, и контролирует исполнение им правил техники безопасности и соответствие операций технологии производства;
Geoplat — программный комплекс с широким набором алгоритмов на основе искусственного интеллекта для поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа;
O.vision — «умная» бесконтактная пропускная система с технологией распознавания лиц для;
Beorg — платформа для распознавания документов и оцифровки изображений с помощью нейросетей и алгоритмов, а также собственная краудсорсинговая платформа с распределенными операторами;
Sizolution — сервис для подбора одежды подходящего размера при заказе онлайн;
GetFaster — сервис для заказа и доставки товаров повседневного спроса из магазинов.
Фото: Unsplash
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