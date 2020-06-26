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Впервые в истории космический турист выйдет в открытый космос

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В 2023 году два космических туриста будут доставлены на МКС. Один из них выйдет в открытый космос. Контракт на данную экспедицию был подписан между РКК «Энергия» и американской компанией Space Adventures. Об этом сообщает РКК «Энергия».

Впервые в истории космический турист выйдет в открытый космос

Контрактом предусмотрена краткосрочная экспедиция двух участников космического полета на борту корабля «Союз МС». Полет произойдет в 2023 году. Корабль проследует на российский сегмент Международной космической станции (МКС).

«Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС», — говорится в сообщении.

По заявлению компании, в период с 2001 по 2009 год по контрактам между «Роскосмосом», РКК «Энергия» и Space Adventures было успешно выполнено восемь коммерческих полетов на российский сегмент МКС. Все полеты были совершены на кораблях «Союз». Космическими туристами стали: Деннис Тито (США, 2001), Марк Шаттлворт (Великобритания, 2002), Грег Олсен (США, 2006), Анюше Ансари (США, 2006), Ричард Гэрриотт (США, 2008), Чарльз Симони (США, 2007, 2009) и Ги Лалиберте (Канада, 2009).

Фото: РКК «Энергия»

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