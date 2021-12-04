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Первая версия «Википедии» выставлена на торги в виде NFT-токена

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс с помощью аукционного дома Christie’s выставил на торги первый вариант онлайн-энциклопедии в формате NFT-токена. Аукцион пройдет с 3 по 15 декабря.

Первая версия «Википедии» выставлена на торги в виде NFT-токена

Как отмечает The Verge, помимо токена с первым изданием сайта на торги выставлен компьютер iMac Strawberry, на котором 15 января 2001 года была впервые запущена «Википедия».

Фото: Christie's

В настоящий момент стоимость NFT-токена на сайте аукционного дома составляет $700, цена компьютера поднялась до $300.

Первая версия «Википедии» в том виде, когда Уэйлс настраивал ПО. Фото: Christie's

В NFT, созданный на базе блокчейн-платформы, встроен смарт-контракт, который предоставляет его обладателю контроль над веб-сайтом. После окончания аукциона каждый пользователь в интернете сможет внести в онлайн-энциклопедию любые правки, но каждые пять минут сайт будет возвращаться к своему первоначальному виду.

Обладатель прав на веб-страницу при желании сможет внести корректировки в работу таймера, отключить редактирование или даже закрыть страницу.

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Фото на обложке: IB Photography / Shutterstock

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