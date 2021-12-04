Первая версия «Википедии» выставлена на торги в виде NFT-токена

Сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс с помощью аукционного дома Christie’s выставил на торги первый вариант онлайн-энциклопедии в формате NFT-токена. Аукцион пройдет с 3 по 15 декабря.
Как отмечает The Verge, помимо токена с первым изданием сайта на торги выставлен компьютер iMac Strawberry, на котором 15 января 2001 года была впервые запущена «Википедия».
Фото: Christie's
В настоящий момент стоимость NFT-токена на сайте аукционного дома составляет $700, цена компьютера поднялась до $300.
Первая версия «Википедии» в том виде, когда Уэйлс настраивал ПО. Фото: Christie's
В NFT, созданный на базе блокчейн-платформы, встроен смарт-контракт, который предоставляет его обладателю контроль над веб-сайтом. После окончания аукциона каждый пользователь в интернете сможет внести в онлайн-энциклопедию любые правки, но каждые пять минут сайт будет возвращаться к своему первоначальному виду.
Обладатель прав на веб-страницу при желании сможет внести корректировки в работу таймера, отключить редактирование или даже закрыть страницу.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: IB Photography / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как выглядели первые логотипы Apple, Amazon и других техгигантов
- 2 Станет ли NFT такой же прорывной криптовалютой, как биткоин?
- 3 Как устроен рынок NFT-арта
- 4 Как стать владельцем NFT-работы и почему это стоит сделать уже сейчас?
- 5 Кто заработает на хайпе с NFT и концепция внедрения цифрового рубля: финтех-дайджест
ВОЗМОЖНОСТИ
05 декабря 2021
05 декабря 2021
05 декабря 2021