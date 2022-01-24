ФРИИ вложился в сервис бронирования рыболовных туров Fish.Travel

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и ряд бизнес-ангелов вложились в сервис бронирования рыболовных туров Fish.Travel, сообщила пресс-служба фонда. В ходе раунда компания привлекла 13 млн рублей в обмен на долю 6,5%.

Сервис является выпускником первой волны акселератора Sber500, на демо-дне которого он получил конвертируемый заем размером 5 млн рублей. Условием конвертаци было привлечение следующего раунда. В рамках конвертации займа «Сбер» дополнительно получил долю 5,5%.

Fish.Travel работает по модели lightly managed marketplace (Uber-like). С помощью сервиса клиент может быстро подобрать рыболовный тур без специализированных знаний в сфере рыбалки.

Система полностью управляет процессом бронирования и контролирует выбор исполнителя. Комиссия сервиса выше конкурентов на 50%, но, отмечается, что она не сказывается на стоимости тура для клиентов.

После бронирования тура с клиентом связывается рыболовный гид, который:

встречает клиента в удобном для него месте;

учит, если надо, ловить рыбу или помогает поднять уровень мастерства;

отвозит в рыболовные места, где точно будет рыба.

Кроме того, клиент получает от гида укомплектованный для рыбалки катер, снасти от известных производителей и необходимую экипировку. При этом сервис гарантирует улов или возвращает деньги.

Сервис предлагает туры по России, Скандинавии, Северной и Южной Америке, Африке, Индискому океану и другим регионам.

В начале июня 2018 года Fish.Travel попал в пятнадцатый набор «Акселератора ФРИИ», став его портфельной компанией и получив 2,5 млн рублей инвестиций в обмен на долю 7%.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!