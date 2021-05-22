Fisker создаст электромобиль со стеклянным куполом для Папы Римского

Стартап-производитель электромобилей Fisker Inc., ставший публичной компанией, приступил к работе над модифицированной версией полностью электрического внедорожника Ocean для Папы Римского Франциска.

Fisker объявила, что в конце 2022 года планирует доставить в Ватикан Popemobile — электромобиль для Папы Франциска, который будет создан на базе будущего внедорожника компании Fisker Ocean.

Первоначальное соглашение было достигнуто во время частной встречи между Папой Франциском и соучредителями Fisker Хенриком Фискером и Гитой Гупта-Фискер. Хенрик Фискер показал несколько эскизов, один из которых подписал Папа Франциск.

«Меня вдохновило то, что Папа Франциск очень внимательно относится к окружающей среде и влиянию изменения климата на будущие поколения, — сказал Хенрик Фискер. — Интерьер папского транспорта Fisker Ocean будет содержать множество экологически чистых материалов, в том числе ковры, сделанные из переработанных пластиковых бутылок из океана».

Подробностей о новом концепте Popemobile пока нет, отмечает TechCrunch. Известно, что на рендеринге модифицированного внедорожника Fisker Ocean виден цельностеклянный купол.

Соглашение знаменует собой более чем 50-летнюю совместную работу автопроизводителей с Ватиканом над разработкой и поставкой транспортных средств для доставки в Святой Престол, отмечает TechCrunch. Ранее автомобили понтификам поставляли такие производители как Dacia, Fiat, Jeep Stellantis, Mercedes-Benz, Renault. Папа Павел VI во время визита в Нью-Йорк в 1965 году использовал Lehmann-Peterson 1964 года, который для него создал Ford. Известно, что Папа Франциск для поездок по Ватикану использовал Ford Focus.

Fisker установил базовую стоимость для внедорожника Ocean в 37 499 долларов. Выход версии Popemobile в производство ожидается примерно в ноябре 2022 года.

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Фото: Fisker