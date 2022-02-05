Fitch: Казахстан стабильно удерживает кредитный рейтинг ВВВ

Аналитики Fitch уверены, что Казахстан в среднесрочном периоде останется чистым кредитором. Об этом со ссылкой на пресс-службу премьер-министра республики рассказывает «Интерфакс».

«Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, которые продемонстрировали устойчивость во время пандемии коронавируса», – говорится в сообщении для СМИ.

Также в отчете Fitch отмечают и другие предпосылки стабильности кредитного рейтинга страны. Среди них – улучшение показателей банковского сектора страны вследствие мероприятий по регулированию и надзору. В частности, снижение уровня NPL, высокая ликвидность и прибыльность банков.

Несмотря на то, что государственный долг Казахстана остался на низком уровне, чистые суверенные активы Казахстана значительно выросли. Январские события практически не повлияли на экономику страны.

По прогнозам аналитиков, стабильность валютного курса, повышение урожайности, плановое увеличение добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+ и инвестиции в энергетические проекты позволят Казахстану поддержать уровень экономики снизить уровень инфляции.

«В целом, в ближайшие два года рост экономики Казахстана ожидается на уровне 4% благодаря росту сельскохозяйственного сектора и реализации крупных инвестиционных проектов», – пишут на сайте премьер-министра Казахстана.

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Фото на обложке: Edil Mukish / Unsplash