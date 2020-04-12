Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Большинство приложений для фитнеса не защищают данные пользователей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Популярные мобильные приложения для занятий фитнесом и спортом содержат критические уязвимости. К таким выводам пришла компания «Ростелеком-Солар». 

Большинство приложений для фитнеса не защищают данные пользователей

Компания провела сравнительное исследование защищенности 16 фитнес-приложений для iOS и Android. Критерии отбора: высокое место в категории «Здоровье и фитнес» в App Store и Google Play, количество установок — не менее 5 млн, позиции в рейтингах. 

В отчете компании говорится, что все приложения содержат встроенные покупки. Это может дать мошенникам доступ к личной информации пользователей.

«При определенных уязвимостях злоумышленник может получить доступ к данным банковских карт пользователей, переписке и профилям в соцсетях, контактам, календарю и другой чувствительной информации», — рассказал Даниил Чернов, руководитель направления Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар».

Самыми защищенными приложениями для Android эксперты назвали Fitness Online и «Тренировки для Дома» (Leap Fitness Group). У них нет ни одной критической уязвимости. Слабые результаты показало популярное приложение NTC от Nike — в его исходном коде 12 критических уязвимостей. 

 Фото: Andrey_Popov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

13 апреля 2020

Соль

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

13 апреля 2020

Соль

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

9 апреля — 30 июля 2020

Flutter в мобильной разработке

9 апреля — 28 мая 2020

Фундаментальный курс по SEO

13 — 15 апреля 2020

Kafka Streams для разработчиков

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ