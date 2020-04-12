Большинство приложений для фитнеса не защищают данные пользователей

Популярные мобильные приложения для занятий фитнесом и спортом содержат критические уязвимости. К таким выводам пришла компания «Ростелеком-Солар».

Компания провела сравнительное исследование защищенности 16 фитнес-приложений для iOS и Android. Критерии отбора: высокое место в категории «Здоровье и фитнес» в App Store и Google Play, количество установок — не менее 5 млн, позиции в рейтингах.

В отчете компании говорится, что все приложения содержат встроенные покупки. Это может дать мошенникам доступ к личной информации пользователей.

«При определенных уязвимостях злоумышленник может получить доступ к данным банковских карт пользователей, переписке и профилям в соцсетях, контактам, календарю и другой чувствительной информации», — рассказал Даниил Чернов, руководитель направления Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар».

Самыми защищенными приложениями для Android эксперты назвали Fitness Online и «Тренировки для Дома» (Leap Fitness Group). У них нет ни одной критической уязвимости. Слабые результаты показало популярное приложение NTC от Nike — в его исходном коде 12 критических уязвимостей.