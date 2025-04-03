Российская фитнес-индустрия нарастила выручку на 14,5% за первый квартал

Российская фитнес-индустрия увеличила выручку за первый квартал 2025 года на 14,5%, до 55,74 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло в том числе благодаря внедрению искусственного интеллекта, говорится в исследовании Национального фитнес-сообщества (НФС), объединяющего свыше 3 тыс. клубов из 85 регионов страны, с которым ознакомился Forbes.

Кроме того, по итогам квартала выросли ключевые показатели отрасли. Продажи клубных карт в среднем по России увеличились на 12,7%, продажи дополнительных услуг — на 14,9%, а посещаемость клубов повысилась в среднем на 5,8%.

Почему показатели растут? Глава НФС Елена Силина объяснила рост выручки и ключевых показателей фитнес-индустрии несколькими причинами, включая активное внедрение персонализированных программ тренировок, для чего стал чаще применяться ИИ. Кроме того, важную роль, по словам Силиной, играет цифровизация — современные CRM-системы помогают анализировать поведение клиентов и предлагать персонализированные услуги, что повышает средний чек на 10-15%.

Какие есть трудности? При этом отрасль сталкивается с рядом проблем. Средняя маржинальность фитнес-бизнеса остается низкой — около 7%, а основные расходы фитнес-клубов связаны с фондом оплаты труда и арендой, которые растут на 15% ежеквартально, уточнила Силина. Также снижают рентабельность затраты на электроэнергию и коммунальные услуги, добавила она.

Для компенсации роста расходов клубы начали повышать цены на услуги. В 2024 году их стоимость выросла в среднем на 18,5%, а в 2025 году запланировано повышение в среднем на 19% и выше, говорит Силина.

Что будет дальше? По ее словам, в следующем квартале фитнес-отрасль должна столкнуться с сокращением выручки, так как традиционно летом происходит отток клиентов из-за отпусков и активного отдыха на свежем воздухе. По прогнозам Силиной, понижение ожидается в среднем на 10% от текущего уровня, а в некоторых регионах — до 35%.

В декабре прошлого года в НФС рассказали, что выручка российских спортклубов по итогам 2024 года составила 187,3 млрд рублей, увеличившись почти на 8,1% год к году. Отрасли при этом не удалось достичь прогноза в 200 млрд рублей, в том числе из-за опережающего роста расходной части фитнес-клубов на фоне повышения цен, говорила Силина.

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