Фитнес-индустрия попросила арендодателей пересмотреть цену аренды

Ассоциация операторов фитнес-индустрии попросила арендодателей снизить арендную плату за объекты на 50%. В свою очередь, она пообещала обратиться к властям с просьбой освободить арендодателей от налога на имущество и земельного налога. Об этом сообщает РБК.

Ассоциация просит арендодателей снизить цены на аренду до конца этого года. Сама же планирует обратиться к руководителям регионов и правительству с просьбой послаблений для тех арендодателей, кто снизит арендную плату для фитнес-операторов.

Такое письмо было направлено всем арендодателям, его подписали 13 представителей крупнейших игроков фитнес-индустрии.

В посланиии отмечается, что во время карантина фитнес-клубы были обязаны выдавать зарплаты на кредитные деньги. Сейчас кредиты нужно возвращать. При этом расходы клубов увеличились (необходимо было проводить дезинфекцию), а доходы упали из-за снижения спроса. В итоге в третьем квартале этого года выручка клубов составила только 50% от показателей за аналогичный период 2019 года.

«Все это ведет к банкротствам фитнес-клубов и потере сотрудников — уже сейчас около 20% предпринимателей отрасли разорены. Основная причина закрытия клубов — высокая аренда или недостижение договоренностей с арендодателями», — говорится в письме.

Авторы послания отметили, что фитнес-клубы всегда были идеальными партнерами для арендодателей. Они обычно берут большие площади, выступают якорными арендаторами и приводят много людей.

Фото: Day Of Victory Studio / Shutterstock