Фитнес-клубов в России стало больше на 12,3%

На 1 мая 2025 года количество зарегистрированных юрлиц фитнес-клубов в России достигло 6,7 тыс., что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Контур.Фокуса».

За первые четыре месяца 2025 года рынок демонстрирует рост на 3,88%, за тот же период 2024 года ― 3,2%. Согласно данным FitnessData, в стране на данный момент функционирует 14,3 тыс. фитнес-объектов, из которых 3,4 тыс. приходятся на клубы. На рынке появилось 52 новых полноформатных объекта, что на 19 больше, чем за тот же период прошлого года. Примечательно, что только в первом квартале открылось 105 новых фитнес-объектов, сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Рост спроса. Она отмечает, что фитнес все чаще воспринимается как неотъемлемая часть повседневной жизни и заботы о здоровье. В связи с увеличением потребления услуг спортивных центров и фитнес-залов спрос вырос на 6% в первые четыре месяца этого года, а средний чек увеличился на 11%, достигнув 8 тыс. рублей, подсчитала «Платформа ОФД».

Выручка. По данным FitnessData, в первом квартале оборот рынка составил 79,7 млрд рублей, увеличившись на 25,5% по сравнению с прошлым годом. Эта динамика обуславливается увеличением среднего чека, который обеспечил половину прироста, хотя темп его роста снизился: с 28% в январе до 23% в марте.

География спорта. Наибольший прирост фитнес-сектора наблюдается в крупнейших российских регионах, таких как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Казань и Екатеринбург, перечислила Силина. Бизнес-директор сети Spirit.Fitness Дмитрий Иешко отмечает, что в будущем ожидается замедление темпов открытия новых клубов из-за экономических факторов и исчерпания ценового потенциала, что может негативно сказаться на маргинальности бизнеса, уже сниженной до 14% (по оценке FitnessData). Иешко утверждает, что для улучшения показателей рентабельности необходимо оптимизировать операционные расходы и увеличить клиентскую базу.

Прошлым летом в FitnessData обратили внимание, что инвесторы стали активнее вкладываться в открытие фитнес-клубов. Так, инвестиции в открытия новых фитнесс-клубов за год выросли на 70%, до 11 млрд рублей по итогам января—июня. Это без учета строительства и бюджетных вложений.

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