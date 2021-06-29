«МТС» запустила фитнес-маркетплейс с поминутной оплатой тренировок

«МТС» запустила сервис, позволяющий ходить в спортзал без покупки абонемента. В их новом приложении – фитнес-маркетплейсе Gogym, пользователь может оплатить посещение поминутно, либо платить за каждое занятие отдельно. К сервису уже подключились ведущие фитнес-центры Москвы.
С Gogym на данный момент сотрудничают 130 предприятий: функциональные и кроссфит залы, спортивные студии йоги, пилатеса и танцев. В частности, к сервису подключены популярные в Москве клубы World Class, X-Fit, Alex Fitness, DDX.
Тарифы на посещение зависят от фитнес-центра:
- поминутная оплата – от 3 рублей;
- разовое занятие в фитнес-зале – от 1000 рублей;
- групповые тренировки – от 400 рублей.
Пользователям Gogym доступны все преференции владельцев абонементов, в том числе зоны релакса, СПА и бассейны, отметили в пресс-службе «МТС».
«Это [сервис] особенно удобно тем пользователям, которые хотят попробовать несколько видов спорта и не хотят при этом быть привязанными к одной локации», – отметил директор по продуктам и партнерствам «МТС» Максим Лаптев.
Сервис работает в Москве и Московской области, а также в сети Alex Fitness в 20 городах, в том числе Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми, Воронеже.
Перед началом и в конце занятия пользователю нужно отсканировать QR-код на ресепшене клуба. Приложение доступно в AppStore и Google Play.
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