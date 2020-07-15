Представители фитнес-индустрии обратились с петицией к президенту

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) направила петицию на имя Владимира Путина. В ней отмечается, что более 85% фитнес-клубов страны закрыты либо сталкиваются с ограничениями, приносящими убытки. Об этом сообщается на сайте АОФИ.

В обращении указано, что региональные власти ужесточают требования и не дают разрешение на открытие фитнес-центров.

Петицию уже подписали более 5800 представителей федеральных и региональных фитнес-сетей и тренеров. Среди них — гендиректор сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников, владелец сети Alex Fitness Алексей Ковалев, основательница клубов Orange Fitness Анастасия Юсина, сообщают «Ведомости».

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по открытию спортзалов и бассейнов в конце мая. Но, по заявлению президента АОФИ Ольги Киселевой, на данный момент фитнес-клубы возобновили работу только в Москве.

В Санкт-Петербурге не работают торговые центры, где расположены 25% клубов. Полностью закрыты фитнес-центры в 16 регионах — в их числе Архангельская, Вологодская, Нижегородская области, добавила Киселева.

Спортивные центры Москвы открылись 23 июня. По данным АОФИ, 94% участников рынка вернулись к работе. Их оборот в этот день достиг 87% от среднего дневного показателя марта. В начале июня Киселева оценила потери отрасли в Москве и указала, что уйдет 15-20% представителей рынка.

В начале мая глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план по постепенному снятию ограничений. Она отметила, что решения по открытию фитнес-клубов в том числе будут приниматься главами регионов, исходя из рекомендаций ведомства и ситуации с заболеваемостью.

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