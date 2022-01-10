Россияне стали чаще посещать фитнес-клубы

Посещаемость фитнес-клубов на новогодних праздниках увеличилась в среднем на 9% по сравнению с прошлым годом. При этом глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина отметила «слабую динамику по продлению действия клубных карт».

В среднем этот показатель ниже на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом декабря прошлого года, сообщила она ТАСС.

Россияне стали чаще интересоваться получением налогового вычета за занятия физкультурой и спортом. По данным Силиной, сейчас лишь около 2% желающих готовых воспользоваться спортивным налоговым вычетом.

Обычно после новогодних праздников россияне стремятся привести физическую форму в норму и идут в фитнес-клубы, поэтому «сейчас представители отрасли с нетерпением ожидают активности рынка», заключила Елена Силина.

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