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Россияне стали чаще посещать фитнес-клубы

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Посещаемость фитнес-клубов на новогодних праздниках увеличилась в среднем на 9% по сравнению с прошлым годом. При этом глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина отметила «слабую динамику по продлению действия клубных карт».

Россияне стали чаще посещать фитнес-клубы

В среднем этот показатель ниже на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом декабря прошлого года, сообщила она ТАСС.

Россияне стали чаще интересоваться получением налогового вычета за занятия  физкультурой и спортом. По данным Силиной, сейчас лишь около 2% желающих готовых воспользоваться спортивным налоговым вычетом.

Обычно после новогодних праздников россияне стремятся привести физическую форму в норму и идут в фитнес-клубы, поэтому «сейчас представители отрасли с нетерпением ожидают активности рынка», заключила Елена Силина.

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Фото на обложке: Unsplash

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