Производитель спортпита Fitroo запустил коллаборацию с Хабибом Нурмагомедовым

В серии Fitroo by Khabib — несколько разновидностей протеиновых батончиков с различными вкусами (среди них «ваниль-печенье», «банан» и «шоколадный чизкейк»), а также протеиновое печенье. Продукция Fitroo производится из швейцарского сырья на собственном предприятии в Ижевске. Вместе с партнером и лицом бренда Нурмагомедовым амбассадорами Fitroo стали: 2-х кратный олимпийский чемпион Роман Власов, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов и другие бойцы ММА. Бренд Fitroo by Khabib охватывает 3% мирового рынка протеиновых батончиков. Сейчас продукция доступна в серии супермаркетов «Пятерочка», однако позднее будет распространяться в «Ашане», «Магните» и в сети заправок «Газпромнефть».

«До лета 2021 года наш продукт будет известен по всему миру, и Хабиб станет номер 1 в мире по протеиновым батончикам, так же, как и в ММА», — поделился своими планами Леонид Кац, основатель и президент компании. Fitroo также производит и продает спортивное оборудование, а в дальнейшим планирует запустить производство протеинового мороженого без сахара.