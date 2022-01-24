Fix Price запустит программу buyback на сумму до 4 млрд рублей

Fix Price объявил о запуске программы buyback. Ритейлер выкупит глобальные депозитарные расписки (ГДР) на общую сумму до 4 млрд рублей в течение 6 месяцев, сообщила пресс-служба компании.

В текущих экономических условиях и ситуации на рынках капитала Fix Price считает, что его рыночная капитализация не отражает фундаментальную стоимость бизнеса. «В подобной ситуации мы видим возможность для распределения денежных средств среди держателей ГДР посредством реализации программы», — говорится в сообщении.

Fix Price заключил соглашение с «ВТБ Капитал» (ВТБК) для управления программой. Предполагается, что ВТБК будет покупать ГДР от своего имени на Московской бирже в период действия программы с последующим выкупом ГДР компанией. Принимать решения о покупке ВТБК будет независимо от Fix Price.

Ожидается, что сделки начнут совершаться 24 января 2022 года. Программа продлится примерно до 23 июля 2022 года. Отмечается, что покупки ГДР могут осуществляться в любое время в течение этого периода. Программа выкупа акций может быть направлена в том числе на возможное внедрение программы мотивации сотрудников Fix Price, указал ритейлер.

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