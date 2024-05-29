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Fix Price добавит на ценники QR-коды с дополнительной информацией о товаре

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сеть Fix Price начнет помещать на ценники товаров специальные QR-коды, перейдя по которым можно получить дополнительные сведения о продукте, его составе и прочих характеристиках. О нововведении RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Fix Price добавит на ценники QR-коды с дополнительной информацией о товаре

Переходя по QR-коду, покупатель сможет посмотреть короткий видеоролик о товаре. Также можно будет перейти на карточку товара на сайте с информацией о составе или дополнительных сведениях о функционале.

По словам директора департамента маркетинг Виктории Смирновой, свыше 70% ассортимента сети меняется до шесть раз в год, поэтому у покупателей есть запрос на изучение свойств новых товаров.

Вместе с тем, не все упаковки позволяют быстро и удобно изучить состав и другие характеристики.

«Решение для нашего бизнеса достаточно эффективное: мы будем использовать уже созданные для социальных сетей видеоролики, а печать QR-кодов на ценнике не приведет к повышению операционных издержек», — пояснила Виктория Смирнова.

Компания уже протестировала новый функционал в пяти столичных магазинах. Ко II кварталу 2024 года QR-коды появятся на всех ценниках во всех магазинах Fix Price в России.

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Фото на обложке: VPales / Shutterstock

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