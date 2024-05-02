Российский флаг на автомобильных номерах станет обязательным

МВД готовит проект изменений в ГОСТ, согласно которым государственные регистрационные знаки для автомобилей будут содержать изображение российского флага. Нововведение предложил ведомству депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Поправки к стандарту 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» подготовил научный центр безопасности дорожного движения МВД. По новым правилам, изображение российского флага должно располагаться в правом нижнем углу знака.
По данным «Коммерсанта», поправки сейчас обсуждают в техническом комитете №278 при Росстандарте «Безопасность дорожного движения».
На сегодняшний день в ГИБДД можно получить номер с флагом во время регистрации автомобиля. Владельцы машин могут получить в полиции сочетание букв и цифр, а саму табличку со знаком можно напечатать в специализированной организации.
В таких организациях номерные пластины печатают как с флагом, так и без него. Второй вариант при этом стоит дороже на 300-500 рублей.
В МВД отмечали, что завершить работу над обновленным ГОСТом планируется до конца года. Если поправки примут, исключения коснутся только красных номеров автомобилей дипкорпуса. Также поправки не затронут владельцев машин, которые ранее уже получили номера без флага.
Фото на обложке: Ireshetnikov54 /
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