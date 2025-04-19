«Флакон» и экс-учредитель «Кухни на районе» вложили 100 млн рублей в запуск франшизы модели креативного кластера

Николай Матушевский (основатель «Флакона») совместно с Павлом Коптевым-Мельниковым (основателем «Делатели Офисов», экс-кофаундером «Кухни на районе») объявили о запуске франшизы по созданию мультиформатных пространств под брендом «Флакон.Space».

Партнеры вложили в проект примерно 100 млн собственных средств, рассказали «Русбейс» во «Флаконе». 80% инвестировал Николай Матушевский, оставшиеся — Павел Коптев-Мельников.

Бизнес-модель «Флакона», которая предусматривает сдачу в аренду мини-офисов, коворкинга, event-пространства и кофейни, теперь является готовым решением и называется «Флакон.Space».

«Цель инвестиций — масштабировать бренд "Флакон" через создание "маленьких флакончиков" в различных форматах, адаптированных к текущим экономическим реалиям и для разных аудиторий», — пояснили в компании Матушевского.

Средства уже направлены на создание первого собственного пространства в Москве: разработку концепции интерьера, IT-разработку, создание команды, развитие и маркетинг.

Также первое пространство по франшизе открывается в Тюмени в конце апреля. Проект реализуется по продукту «под ключ» с адаптацией дизайна.

Франшиза креативного кластера или мультиформатного пространства от «Флакона» рассчитана на собственников помещений, владельцев ТЦ и БЦ, государственные органы, которые собираются развивать креативные кластеры.

Линейка решений охватывает три направления: мультиформатное пространство, как готовый бизнес для самостоятельной реализации, сопровождение по созданию мультиформатного пространства и создание мультиформатного пространства «под ключ»: проектирование, строительство, управление.

В рамках франшизы партнер должен оплатить коробочный продукт, поддержку менеджера и ежемесячный взнос за использование торговой маркой. В зависимости от типа продукта в него может включаться плата «за проектирование», консалтинг, генеральный подряд и управление.

Ключевая особенность всех продуктов — интеграция событийного наполнения.

«Pop-up маркеты, выставки, лекции, культурные программы и работа с сообществами — элементы, которые создают ценность для горожан и обеспечивают устойчивый трафик. От типичной модели франшизы, у нас осталось, разве что, только название. Мы не отказываемся от него, чтобы быстро дать понять, что мы создали тиражируемый продукт. По факту у нас совмещены три модели: разработка дизайн-проектов, генеральный подряд и агентство событийного маркетинга», — пояснил СЕО и управляющий партнер «Флакон.Space» Павел Коптев-Мельников.

Матушевский и Коптев-Мельников в 2021 году запустили совместный проект f-class — мини-офисы с событийной площадкой, которая заполнена резидентами с самого первого дня открытия. Проект был прибыльным все время существования. Теперь отработанные методологии масштабируются и становятся инструментом для собственников недвижимости, ТЦ и БЦ, а также корпораций.

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