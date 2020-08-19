Flashpoint повторно вложился в разработчика решений по увеличению выручки Chili Piper

Венчурный фонд с российскими корнями Flashpoint повторно инвестировал в стартап Chili Piper , предлагающий автоматизированные решения по увеличению объема выручки для удаленно работающих sales-команд. Фонд принял участие в раунде на $18 млн. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Flashpoint.

Также в сделке приняли участие фонды Base10 Partners и Gradient Ventures (фонд Google, который инвестирует в AI-проекты).

Привлеченные инвестиции Chili Piper направит на развитие своих продуктов и выход на глобальный рынок CRM-услуг.

Стартап был основан в 2016 году в Нью-Йорке предпринимателями Николасом и Алиной Ванденберг. Компания разработала решения, которые позволяют sales-менеджерам эффективнее работать с календарем и почтовыми сервисами, учитывая изменения поведения потребителей в режиме реального времени.

По собственным данным, услугами ChiliPiper пользуются менеджеры по продажам таких компаний, как Intuit, Hewlett Packard, Zenefits, Spotify и Monday.com.

Flashpoint выступил лид-инвестором seed-раунда стартапа в апреле 2019 года. Общий объем сделки тогда составил $3 млн.

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