Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Flashpoint запустил новый фонд для выкупа долей в стартапах поздних стадий

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Венчурная компания Flashpoint (ранее Buran VC) запустила новый фонд Flashpoint Secondary Fund. Он нацелен на выкуп долей ранних инвесторов в стартапах поздних стадий. Об этом RB.ru рассказал представитель компании.

Flashpoint запустил новый фонд для выкупа долей в стартапах поздних стадий

Целевой размер фонда — $200 млн. По заявлению Flashpoint, привлечено уже около половины этой суммы.

В Flashpoint Secondary Fund вложились основатели и бывшие владельцы крупного сайта для игры в покер PokerStars — фэмили-офис Шейнберг. Ранее Flashpoint продал Шейнбергам долю в Chess.com.

Технологический фокус фонда — сфера развлечений, образования, здравоохранения и финансов. При этом фонд будет интересоваться стартапами из Центральной и Восточной Европы, Израиля, Финляндии, стран Балтии и СНГ.

«Новый фонд ориентирован на помощь основателям технологических компаний в эффективном управлении своей структурой акционеров в преддверии новых раундов и предоставлении возможности выхода инвесторам ранних стадий, не дожидаясь новых раундов», — отметил сооснователь Flashpoint Михаил Салонтаи.

Flashpoint Secondary Fund — пятый по счету фонд, основанный Михаилом Салонтаем и Александром Коноплястым. Инвестиционная компания Flashpoint была создана в 2012 году. 

По словам Коноплястого, новый фонд даст компании возможность глубже интегрироваться в местные технологические экосистемы Израиля и Европы через приобретение долей в более взрослых IT-компаниях.

Управлять Flashpoint Secondary Fund будет команда под руководством Михаила Салонтаи и Криса Бакстера. Ранее Бакстер более 15 лет занимал руководящие позиции в ряде компаний, включая должность главы инвестиционного банкинга и управляющего директора по прямым инвестициям в «Ренессанс Капитал». 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

16 февраля 2021

Ramaximization — онлайн-хакатон по оптимизации

18 февраля 2021

Students Hack от «Газпром нефти»

21 февраля 2021

Экосистемный онлайн-хакатон SberCode

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма