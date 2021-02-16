Flashpoint запустил новый фонд для выкупа долей в стартапах поздних стадий

Венчурная компания Flashpoint (ранее Buran VC) запустила новый фонд Flashpoint Secondary Fund. Он нацелен на выкуп долей ранних инвесторов в стартапах поздних стадий. Об этом RB.ru рассказал представитель компании.

Целевой размер фонда — $200 млн. По заявлению Flashpoint, привлечено уже около половины этой суммы.

В Flashpoint Secondary Fund вложились основатели и бывшие владельцы крупного сайта для игры в покер PokerStars — фэмили-офис Шейнберг. Ранее Flashpoint продал Шейнбергам долю в Chess.com.

Технологический фокус фонда — сфера развлечений, образования, здравоохранения и финансов. При этом фонд будет интересоваться стартапами из Центральной и Восточной Европы, Израиля, Финляндии, стран Балтии и СНГ.

«Новый фонд ориентирован на помощь основателям технологических компаний в эффективном управлении своей структурой акционеров в преддверии новых раундов и предоставлении возможности выхода инвесторам ранних стадий, не дожидаясь новых раундов», — отметил сооснователь Flashpoint Михаил Салонтаи.

Flashpoint Secondary Fund — пятый по счету фонд, основанный Михаилом Салонтаем и Александром Коноплястым. Инвестиционная компания Flashpoint была создана в 2012 году.

По словам Коноплястого, новый фонд даст компании возможность глубже интегрироваться в местные технологические экосистемы Израиля и Европы через приобретение долей в более взрослых IT-компаниях.

Управлять Flashpoint Secondary Fund будет команда под руководством Михаила Салонтаи и Криса Бакстера. Ранее Бакстер более 15 лет занимал руководящие позиции в ряде компаний, включая должность главы инвестиционного банкинга и управляющего директора по прямым инвестициям в «Ренессанс Капитал».