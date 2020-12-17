Flashpoint VC запустит новый венчурный фонд

Целевой объем Flashpoint VC III составляет $75-100 млн, на данный момент привлечено $50 млн, уточняется в сообщении. Инвестиционный фокус нового фонда — B2B SaaS-решения, B2C-продукты в сфере развлечений, образования, здравоохранения и финансов.

Flashpoint развивает финансовые инструменты поддержки технологических компаний на разных стадиях развития — от традиционного венчурного капитала до кредитования.

«Из нового фонда мы планируем проинвестировать 15 технологических компаний на раунде А, сохраняя значительную часть капитала для последующего финансирования портфельных компаний через фоллоуоны. Также часть средств будет направлена на поддержку перспективных проектов посевной стадии», — пояснил соучредитель и генеральный партнер Flashpoint Александр Коноплястый.

Flashpoint основана в 2012 году Александром Коноплястым и Михаилом Салонтаи. Компания финансирует технологические стартапы из России, Центральной и Восточной Европы, стран Балтии и СНГ. Flashpoint проинвестировала 26 стартапов и сделала 66 последующих инвестиций в портфельные компании. Суммарная стоимость активов под управлением Flashpoint составляет $350 млн.

Компания сделала 8 выходов. В частности, продала свои доли в Shazam (сделка с Apple), Chess.com (сделка с основателем PokerStarts Марком Шейнбергом), Ponominalu (сделка с МТС), «Нетологии» (сделка с «Северстальгрупп»), GetIntent (сделка с «Газпром-медиа»).

Инвесторами фондов Flashpoint являются более 70 представителей крупных семейных офисов и организаций с высоким уровнем дохода, а также частные лица. Офисы компании расположены в Москве, Лондоне, Будапеште, Варшаве, Риге и Тель-Авиве.

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