Flashpoint VC повторно вложился в онлайн-школу английского языка AllRight в раунде на $5млн

Flashpoint VC (бывший Buran VC) второй раз вложился в образовательную платформу Allright. Среди инвесторов раунда еще Genesis Investments, TMT Investments и TerraVC. Об этом Rusbase рассказал представитель международной инвесткомпании.

В онлайн-школе английского занимаются дети от 4 лет и старше. По данным AllRight, сервисом пользуется более 10 тысяч постоянных студентов, на платформе проходит около 50 тысяч уроков в месяц. Занятия ведут настоящие педагоги и AI-преподаватель с голосовым интерфейсом.

«Мы работаем над интеграцией реального и искусственного интеллекта, экспериментируем с отведением части урока AI-учителю, чтобы обычный преподаватель смог проводить сразу несколько занятий и стоимость уроков за счет этого снижалась», — пояснил СЕО и основатель AllRight Олег Оксюк.

Стартап направит полученные в раунде $5млн на дальнейшее внедрение AI и запуск групповых занятий для снижения стоимости одного урока. Также за счёт инвестиций компания планирует выйти на новые рынки и укрепить позиции в Польше, России, Испании и Латинской Америке.

Лид-инвестором раунда выступил венчурный фонд Genesis Investments, среди других участников раунда — TMT INVESTMENTS, TerraVC и инвесторы прошлых раундов Flashpoint VC и основатель компании Zeptolab Михаил Лялин.

«Несмотря на то, что рынок онлайн-обучения иностранных языков сверх конкурентная среда, Allright достигла большого прогресса за последние 18 месяцев, и мы были рады повторно поддержать команду в новом раунде», — пояснил управляющий партнер компании Flashpoint Михаил Салонтаи.

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