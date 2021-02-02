Flashpoint VC вложился в польскую телемедицинскую платформу Telemedico

Также инвесторами стартапа выступили европейские фонды Uniqa Ventures, PKO VC, Black Pearls VC и Adamed.

Полученные средства будут направлены на развитие отношений со страховыми компаниями.

«Привлеченные инвестиции позволят расширить географию присутствия, обеспечить доступом к медицине тех, кому она особенно нужна. Мы надеемся на расширение наших партнерских отношений с онлайн-аптеками, банками и фармацевтическими компаниями», — рассказал основатель Telemedico Павел Сичкевич.

Telemedico — это мультиязычная платформа, с помощью которой пользователи консультируются с врачами в чате, по видео или по телефону. Сейчас в системе доступны английский, испанский, польский, чешский, русский, украинский, сербский, португальский, турецкий, арабский языки. По заявлению стартапа, в ближайшее время появятся итальянский, французский, греческий, немецкий и румынский.

Во Flashpoint VC ожидают, что «телемедицина станет основным каналом распределения медицинских услуг в следующем десятилетии». По словам сооснователя фонда Михаила Салонтаи, Telemedico может стать одним из лидеров отрасли в Европе.

По предоставленным данным, платформой стартапа сейчас пользуются министерства здравоохранения разных стран, а также страховые и медицинские компании, например, Allianz, AXA, Metrored, Compensa, TU Zdrowie. В системе проводится около 100 тысяч консультаций в месяц.

Flashpoint VC был основан в 2012 году Александром Коноплястым и Михаилом Салонтаи. Компания финансирует технологические стартапы из России, Центральной и Восточной Европы, стран Балтии и СНГ.

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