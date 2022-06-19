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В России может появиться услуга тест-драйва новых квартир

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Российские застройщики готовы предоставлять возможность бесплатного проживания в квартирах потенциальным покупателям. Компании таким образом планируют стимулировать продажи.

В России может появиться услуга тест-драйва новых квартир

Как рассказал «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, часть девелоперов согласилась запустить помимо традиционных шоурумов проекты по реальному тестированию квартир.

Потенциальные покупатели смогут пожить в квартирах некоторое время, чтобы оценить качество строительства, шумоизоляцию, расположение жилья и прочее.

Отмечается, что проект пока не носит массового характера, но уже интересен клиентам компаний. Особенно такая возможность привлекает иногородних покупателей, которым не придется тратиться на аренду жилья при приезде на просмотр квартиры.

Зайцев уверен, что в ближайшее время «уровень креатива» застройщиков будет только расти из-за конкуренции за клиентов. На фоне повышения ипотечной ставки в первой половине 2022 года спрос на недвижимость снизился, но, по мнению представителя «Этажей», в ближайшее время он восстановится до уровня допандемийных значений.

Фото: Unsplash

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