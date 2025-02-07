РАНХиГС: около 10% релокантов вернулись в Россию

В Россию вернулись около 10% релокантов, которые покинули страну в 2022–2023 годах и находились за рубежом не менее трех месяцев подряд, следует из результатов мониторинга Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Отчет есть в распоряжении «Ведомостей».

Среди опрошенных наибольшее количество уезжали в Грузию (15,5%), Казахстан (10,5%), Армению (9,9%), Израиль (8,4%), Турцию (8,3%), Германию (5,7%) и Сербию (4,6%). При этом большинство россиян, которые изначально переехали в Грузию, Армению, Казахстан и Турцию, затем выбрали другую страну для проживания.

Согласно исследованию, 26,7% вернувшихся в Россию сменили страну во время эмиграции. В свою очередь, почти половина из них (46,8%) переезжали в другие государства минимум два раза.

Однако 64% уехавших из России остались в той же стране, в которую изначально релоцировались, отметили эксперты. Еще 26% респондентов меняли страну пребывания более одного раза и на момент опроса продолжали жить за границей, говорится в исследовании.

Результаты мониторинга была получены в ходе социологического онлайн-опроса, в котором участвовали 3 459 человек в феврале–марте 2024 года.

По оценкам авторов исследования, в 2022 году Россию могли покинуть около 650 тыс. человек. РАНХиГС основывает свои выводы на данных национальных статистических служб и информации о пересечении границ России и стран назначения. При этом опрошенные «Ведомостями» эксперты указали, что определить точное число эмигрировавших сложно, так как не все страны публикуют необходимую статистику.

Основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов заявил RB.RU, что, на первый взгляд, оценка РАНХиГС выглядит заниженной. «По другим исследованиям в прошлом году появлялись оценки и в 30%, и даже в 40% вернувшихся релокантов, а здесь только 10%», — пояснил эксперт. Кроме того, по его словам, в публикации нет подробностей о том, где и как находили участников опроса, тогда как это ключевой вопрос для подобного исследования.

«Вместе с тем оценка может быть и верной. Дело в том, что другие исследования не вводили формального критерия, кого именно считать релокантом. В их число попадали и те, кто, например, уехал на панике после начала военной операции или сбежал от мобилизации», — говорит Беспалов. Он отметил, что многие из них достаточно быстро вернулись, и считать их релокантами неправильно, так как они изначально рассматривали отъезд как временный. «Здесь же вводится критерий в три месяца — и это хороший подход, отсекающий большинство временных отъездов», — сказал эксперт.

Также Беспалов утверждает, что цифры оказались «несколько заниженными», так как с момента проведения опроса прошел почти год: «По нашим оценкам, основная волна возвращений пришлась на вторую половину 2023 года и первую половину 2024-го. Если бы опрос проводился осенью прошлого года, процент возвращений был бы выше».

В Bespalov Finance считают, что на начало 2025 года в Россию вернулись около 20% из тех, кто действительно покидал страну на долгий срок. При этом, указал Беспалов, постоянно появляются новые релоканты. «На данный момент число тех, кто уезжает и тех, кто возвращается, можно считать плюс-минус равным», — уточнил он.

Помимо этого, Беспалов подтвердил, что большинство релокантов, уехавших в «страны первого выбора» (Казахстан, Грузию, Армению и Турцию), затем меняли страну проживания. Те же, кто уезжал в другие государства, скорее были склонны в них остаться, считает эксперт.

«И это понятно: другие страны выбирают обычно сознательно, а в страны первого выбора уезжали потому, что это было проще всего. Многие из них выбирали затем страны уже заново и сознательно, планомерно решая вопросы с ВНЖ, недвижимостью и так далее», — заявил глава Bespalov Finance.

Однако он сомневается в лидерской позиции Грузии. «По нашим данным, Казахстан и Армения приняли не меньшее количество россиян. При этом точных цифр нет ни у кого, тем более что в тех же Грузии и Армении россияне могут длительное время проживать без дополнительных документов», — резюмировал Беспалов.

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