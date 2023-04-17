В 2023 году стоимость внутренних перелетов в России может вырасти на 30%

В текущем году гражданские авиаперелеты внутри России могут подорожать на 15-30% по сравнению с 2022 годом, предупредил замминистра транспорта Игорь Чалик. Причиной роста цен на внутренние рейсы может стать снижение субсидирования.

Представитель ведомства напомнил, что в минувшем году было выделено 100 млрд рублей на субсидии. На текущий год, по словам Чалика, пока не одобрено субсидирование по аналогии с 2022 годом.

«В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%. Соответственно, возможно будет уменьшение количества рейсов», — приводит слова замминистра агентство ТАСС.

Субсидии, которые авиакомпании получили в 2022 году, были направлены на компенсацию операционных расходов в условиях западных санкций. На 2023 год предусмотрено субсидирование на уровне около 25,3 млрд рублей. Снижение объемов выделяемых средств может способствовать росту цен на билеты.

Как указал заместитель главы Росавиации Владимир Потешкин, в текущем году планируется перевезти на внутренних рейсах до 82 млн человек. Однако сокращение субсидий, подчеркивает Потешкин, уже привело к уменбшению числа перелетов.

«Хотел бы отметить, что снижение бюджетных средств, которые проводятся в настоящее время, уже привело к сокращению на 10,612 тыс. рейсов, из них 4,947 тыс. рейсов приходятся на труднодоступные регионы», — уточнил представитель Росавиации.

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