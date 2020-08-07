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Flint Capital вложился в образовательную платформу Dorm и medtech-стартап Med&Beyond

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Венчурный фонд Flint Capital инвестировал в платформу для образования Dorm и medtech-стартап Med&Beyond, который собирает и с помощью AI обрабатывает данные о пациентах клиник. Об этом Rusbase рассказали источники на рынке, факт сделок подтвердили в самом фонде.

Flint Capital вложился в образовательную платформу Dorm и medtech-стартап Med&Beyond

В Dorm фонд вложил несколько сотен тысяч долларов, сделка была закрыта в июне. В Med&Beyond инвестировал $1 млн, сделка была закрыта в июле. Flint Capital получил миноритарные доли в проектах.

Dorm — платформа для образования. Учебные курсы разбиваются на небольшие аудиоролики. Их удобно слушать на ходу — в метро, такси, за обеденным перерывом и так далее.

«Потребление аудиоконтента сейчас начало качественно расти, с видео сложнее, а аудио меньше тратит батарею, не эксплуатирует экран. Зашли в этот проект, следуя тренду», — прокомментировали сделку в фонде.

Med&Beyond собирает и с помощью искусственного интеллекта обрабатывает данные о пациентах клиник. Позволяет сократить время приема, так как врачу не нужно долго опрашивать пациента, все необходимые данные с возможными диагнозами уже сформированы. 

Фото:  PanyaStudio / Shutterstock

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