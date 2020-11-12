Snapchat выкупил долю фонда Flint Capital в проекте по разработке роботов для колл-центров

Венчурный фонд с российскими корнями Flint Capital вышел из израильского стартапа Voca.ai . Компания разрабатывает голосовых помощников для колл-центров на основе искусственного интеллекта. Долю фонда выкупил мессенджер Snapchat. Об этом Rusbase рассказал управляющий партнер фонда Дмитрий Смирнов.

По данным портала Calcalist, материнская компания Snapchat — Snap Inc. — полностью приобрела стартап примерно за $70 млн. Отмечается, что в Voca сейчас работает 35 человек. И все они будут интегрированы в Snap после завершения сделки.

Кроме Flint Capital, cреди инвесторов стартапа значатся American Express Ventures, Lool Ventures и Group 11. На сегодняшний день всего в Voca было инвестировано около $6 млн, пишет Calcalist. Из них Flint Capital вложил $500 тысяч в 2018 году и $1,5 млн в 2019 году. Смирнов отметил, что в 2018 году Voca оценивался в $5 млн.

Voca.ai — 2-й экзит для Flint Capital II. Фонд владел миноритарной долей в стартапе. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Voca был создан в 2016 году специалистами в сфере ИИ Эйнавом Итамаром и Аланом Беккером. По данным компании, ее голосовые помощники способны анализировать речь, чтобы определить намерение говорящего в режиме реального времени. Технология способна имитировать человеческие речевые модели, такие как изменение тона, темпа и интонации голоса.

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