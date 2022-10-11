Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Flint Capital инвестировал $15 млн в американскую компанию Quantori выходцев из России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Фонд Flint Capital под управлением Дмитрия Смирнова инвестировал $15 млн в американского разработчика ПО для биотеха Quantori выходцев из России. Оценка компании после раунда составила $100 млн.

Flint Capital инвестировал $15 млн в американскую компанию Quantori выходцев из России

О сделке пишет TechCrunch, сведения о ней отражены в карточке Quantori на Crunchbase. Согласно данным сервиса, это первые привлеченные компанией средства.

Quantori разрабатывает программное обеспечение для биотех и фармацевтических проектов. Одно из решений компании – data-платформа, используемая для создания лекарств. Клиентами Quantori являются в том числе Pfizer, Biogen, AstraZeneca.

Имеющая головной офис в американском Бостоне Quantori располагает штатом сотрудников более 700 человек. По данным из открытых источников, имеет офис в Петербурге. Компания основана в 2020 году Ричардом Голобом, Юрием Ганкиным и Виталием Ароновым. 

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Иногда компании пытаются решать акционерные вопросы по-пацански»: управляющий партнер Flint Capital Дмитрий Смирнов о важности команды, поведении стартаперов и последних сделках
  2. 2 Своя рубашка: во что сейчас инвестировать в рублях
  3. 3 Кто вкладывается в Web3 — крупнейшие мировые инвесторы и страны-лидеры по Web3-проектам
  4. 4 ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?
  5. 5 Образовательный стартап 19-летней Фроловой привлек инвестиции от российского разработчика Redmadrobot
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 октября 2022

Питч-сессия в рамках IT-форума Linq

14 октября 2022

«Ломоносов Арт»

15 октября 2022

Global Fundraising Stage 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ