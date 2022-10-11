Flint Capital инвестировал $15 млн в американскую компанию Quantori выходцев из России

Фонд Flint Capital под управлением Дмитрия Смирнова инвестировал $15 млн в американского разработчика ПО для биотеха Quantori выходцев из России. Оценка компании после раунда составила $100 млн.

О сделке пишет TechCrunch, сведения о ней отражены в карточке Quantori на Crunchbase. Согласно данным сервиса, это первые привлеченные компанией средства.

Quantori разрабатывает программное обеспечение для биотех и фармацевтических проектов. Одно из решений компании – data-платформа, используемая для создания лекарств. Клиентами Quantori являются в том числе Pfizer, Biogen, AstraZeneca.

Имеющая головной офис в американском Бостоне Quantori располагает штатом сотрудников более 700 человек. По данным из открытых источников, имеет офис в Петербурге. Компания основана в 2020 году Ричардом Голобом, Юрием Ганкиным и Виталием Ароновым.

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