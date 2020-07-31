«Тамагочи для хакеров» Flipper Zero за 2 часа собрал на Kickstarter больше $200 тысяч

Команда разработчиков из России запустила на Kickstarter кампанию по сбору денег на выпуск карманного мультитула для хакеров Flipper Zero и за два часа собрала больше $200 тысяч. Об этом Rusbase рассказали в стартапе.

Flipper Zero — это портативный мультиинструмент для пентестеров и гиков. Он собран в формате «Тамагочи». Устройство умеет работать с основными системами контроля доступа, пультами и радио. Функционал можно расширять своими программами, говорят в стартапе.

В компании подчеркивают, что проект с полностью открытым кодом. Значит, возможности продукта могут быть расширены под потребности пользователя.

«"Флиппер" не попадает под описание спецсредства или устройства для негласного сбора информации. Не имеет возможности фиксации аудиовизуальной информации, не замаскирован под предметы обихода. В заводской прошивке не будет функций джемминга, брутфорса и прочих потенциально вредоносных функций», — рассказывают разработчики.

Кампания по сбору средств Flipper Zero продлится еще 29 дней. Проект уже поддержало больше 2000 человек.

Если команда соберет $700 тысяч, то в Flipper Zero появится модуль NFC. Если больше $1 млн, то будет рассмотрена возможность запуска более сложной версии устройства.

Как появился проект: в ноябре прошлого года специалист по IT-безопасности Павел Жовнер начал работу над Customer Developmet – опрашивал на форумах и порталах о функциях, которые должны появиться в Flipper Zero.

Сейчас в команду входят разработчик, два промышленных дизайнера и графический дизайнер.