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Турецкая FLO Retailing и ливанская Azadea Group могут выкупить российские активы Decathlon

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Турецкая компания FLO Retailing и ливанская фирма Azadea Group ведут переговоры о покупке российских активов сети магазинов спорттоваров Decathlon. Участники сделки рассматривают два варианта покупки, узнали «Ведомости».

Турецкая FLO Retailing и ливанская Azadea Group могут выкупить российские активы Decathlon

Первый предполагает открытие всех магазинов Decathlon в формате франшизы, а второй подразумевает закрытие нескольких торговых точек. Договор будет заключен не ранее осени 2023 года.

  • Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon с 29 марта 2022 года приостановила работу в России из-за сложностей с поставками.
  • В январе 2023 года стало известно о планах Decathlon продать российский бизнес: общая сумма активов компании оценивается в 13-15 млн рублей.

Фото на обложке: BrainBugs / Shutterstock

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