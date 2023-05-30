Турецкая FLO Retailing и ливанская Azadea Group могут выкупить российские активы Decathlon

Турецкая компания FLO Retailing и ливанская фирма Azadea Group ведут переговоры о покупке российских активов сети магазинов спорттоваров Decathlon. Участники сделки рассматривают два варианта покупки, узнали «Ведомости».

Первый предполагает открытие всех магазинов Decathlon в формате франшизы, а второй подразумевает закрытие нескольких торговых точек. Договор будет заключен не ранее осени 2023 года.

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon с 29 марта 2022 года приостановила работу в России из-за сложностей с поставками.

В январе 2023 года стало известно о планах Decathlon продать российский бизнес: общая сумма активов компании оценивается в 13-15 млн рублей.

Фото на обложке: BrainBugs / Shutterstock