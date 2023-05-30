Турецкая FLO Retailing и ливанская Azadea Group могут выкупить российские активы Decathlon

Турецкая компания FLO Retailing и ливанская фирма Azadea Group ведут переговоры о покупке российских активов сети магазинов спорттоваров Decathlon. Участники сделки рассматривают два варианта покупки, узнали «Ведомости».
Первый предполагает открытие всех магазинов Decathlon в формате франшизы, а второй подразумевает закрытие нескольких торговых точек. Договор будет заключен не ранее осени 2023 года.
- Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon с 29 марта 2022 года приостановила работу в России из-за сложностей с поставками.
- В январе 2023 года стало известно о планах Decathlon продать российский бизнес: общая сумма активов компании оценивается в 13-15 млн рублей.
Фото на обложке: BrainBugs /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Крупные российские банки перестали открывать счета в долларах и евро
- 2 Польша закрывает границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами с 1 июня
- 3 «Делобанк» запустил расчеты в лирах и тенге
- 4 Правила работы криптобирж, TJX покинула Familia: главное 29 мая
- 5 Американская TJX перестала быть совладельцем российской сети магазинов Familia
ВОЗМОЖНОСТИ
30 мая 2023
30 мая 2023
31 мая 2023