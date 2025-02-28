«Авито» запустила доставку цветов до двери в течение часа

«Авито» запустила курьерскую доставку цветов, сообщили RB.RU в пресс-службе компании. Там уточнили, что букеты и другие подарочные цветочные композиции будут привозить в день заказа, а также будет доступна экспресс-доставка в течение часа.

Глава направления «Мебель и товары для дома» в «Авито» Никита Ткачев отметил, что в 2024 году россияне покупали букеты на 32% чаще по сравнению с предыдущим годом, что и стало причиной запуска новой услуги.

В настоящее время на «Авито» представлено более 27 тыс. предложений с возможностью покупки цветов. Доставка будет осуществляться через «Авито Доставку» в партнерстве с «Яндекс Доставкой», а также с помощью курьеров самих продавцов.

Для оформления заказа нужно выбрать букет с опцией «Купить с доставкой» и указать предпочтительный способ отправки. При выборе доставки силами продавца все вопросы, связанные с логистикой и возможными компенсациями, берет на себя сам продавец.

В декабре «Авито» начала тестировать сервис бесплатной доставки из Китая. На тот момент в ассортименте было представлено 200 тыс. предложений, включая одежду, обувь, аксессуары, товары для дома и инструменты.

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