Цветочные букеты стали самым популярным подарком к 8 марта в России в 2023 году

Самым популярным презентом к 8 марта в текущем году стал классический букет цветов, показало совместное исследование банка «Русский стандарт» и консьерж-компании RS TLS.

В минувшем году россияне к Международному женскому дню бронировали рестораны. Среди запросов к консьержам в лидировала именно эта услуга. Смещение выбора в пользу букетов может быть связано с тем, что в минувшем году праздник сопровождался тремя выходными подряд. В 2023 году россияне будут отдыхать только один дополнительный день.

Цветы

В текущем году цветы стараются заказывать заранее. Чаще всего россияне выбирают сборные букеты. В числе самых популярных цветов — тюльпаны, розы, мимозы и гиацинты. Средний чек конца февраля-начала марта составил 1750 рублей.

Рестораны

Бронирование в ресторанах и кафе заняло вторую позицию в рейтинге. При этом россияне заказывают столики не только для праздничных ужинов, но и для романтических ланчей. Средний чек похода в ресторан в начале 2023 года составляет 2 082 рубля.

Косметика и ювелирные украшения

В текущем году россияне активно приобретают в подарок косметические средства, парфюмерию и украшения из золота и серебра. В прошлом году на третьем месте по популярности были путевки в путешествия и билеты на различные мероприятия.

С каждым годом все больше россиян отдают предпочтение выбору подарков на маркетплейсах вместо стандартных походов по магазинам. По данным Коkос Group, самыми дорогостоящими презентами за последние два года были гаджеты.

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