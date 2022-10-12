Российский маркетплейс по продаже цветов Flowwow инвестирует $6 млн в развитие бизнеса в Великобритании

Российский маркетплейс по продаже цветов Flowwow инвестирует $6 млн в развитие бизнеса в Великобритании. Деньги пойдут на привлечение магазинов-партнеров, наем сотрудников и маркетинг.

Компания на британском рынке намерена сотрудничать с небольшими местными брендами категории срезанных цветов и комнатных растений, кондитерских изделий, декора, косметики, украшений, узнали «Ведомости».

Эксперты считают идею выхода на рынки этой страны практически бесперспективной из-за общей ситуации в самой Великобритании, так как инфляция там растет высокими темпами за последние 40 лет. При этом бизнес-модель самого маркетплейса с ориентацией на работу небольших местных продавцов эффективнее бы заработала в ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и Израиле.

Flowwow основали в 2014 году екатеринбуржцы Андрей Макеев, Вячеслав Богдан, Артем Гамбицкий. В 2021 году выручка юрлица составила составила 602,1 млн рублей, чистый убыток – 6,8 млн рублей, который, по данным представителя компании, был вызван перерасходом бюджета на рекламу и выросшим фондом оплаты труда в связи с расширением штата.

Маркетплейс работает в России, странах СНГ и Прибалтики. Ранее Flowwow объявлял о планах развития на Ближнем Востоке, в странах Северной Африки, а также в Бразилии.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock